Контактные телефоны интернет-магазина:
8-903-219-57-54, 8-925-590-98-54
Заказы по телефону принимаются только по будням с 08:30 до 17:00
E-mail: dachnik-udachnik@yandex.ru
Адрес пункта самовывоза (склада):
Московская область, Люберецкий район, д. Токарёво, ул. Старая, д. 24Б
(чтобы навигатор правильно привел к пункту самовывоза, ему нужно сказать «Токарёво Мир грунтов»)
Осуществить самовывоз Вашего заказа можно только по будням с 08:00 до 16:30.
Индивидуальный предприниматель Капранов Антон Витальевич
ОГРНИП 316502700063702
Юридический адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 16, кв. 49
Фактический адрес: 140073, Московская область, Люберецкий район, д. Токарёво, ул. Старая, д. 24Б
Банковские реквизиты:
Получатель Индивидуальный предприниматель Капранов Антон Витальевич
ИНН 502602931036
р/с 40802810100000029577 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
Кор/с 30101810345250000745
БИК 044525745