Контактные телефоны интернет-магазина:

8-903-219-57-54, 8-925-590-98-54

Заказы по телефону принимаются только по будням с 08:30 до 17:00

E-mail: dachnik-udachnik@yandex.ru

Адрес пункта самовывоза (склада):

Московская область, Люберецкий район, д. Токарёво, ул. Старая, д. 24Б

(чтобы навигатор правильно привел к пункту самовывоза, ему нужно сказать «Токарёво Мир грунтов»)

Осуществить самовывоз Вашего заказа можно только по будням с 08:00 до 16:30.

Индивидуальный предприниматель Капранов Антон Витальевич

ОГРНИП 316502700063702

Юридический адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 16, кв. 49

Фактический адрес: 140073, Московская область, Люберецкий район, д. Токарёво, ул. Старая, д. 24Б

Банковские реквизиты:

Получатель Индивидуальный предприниматель Капранов Антон Витальевич

ИНН 502602931036

р/с 40802810100000029577 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)

Кор/с 30101810345250000745

БИК 044525745